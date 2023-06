Papa vai reunir-se com vítimas de abusos sexuais em Portugal, mas local e hora serão "secretos"

Já se sabe por onde andará o Papa Francisco durante a semana da Jornada Mundial da Juventude, de 1 a 6 de Agosto – ou pelo menos, o calendário oficial já que a personalidade imprevisível do mais alto representante do Vaticano faz com que “tudo possa acontecer”, como avisou o bispo Américo Aguiar, coordenador da Igreja para a JMJ, durante a apresentação do calendário à imprensa, esta terça-feira. Entre os dias 2 e 6 de Agosto, o Papa Francisco terá a sua atividade concentrada maioritariamente em Lisboa. Contudo, estão agendadas visitas a Cascais e a Fátima, assim como um encontro ao Centro Paroquial da Serafina – uma das maiores novidades da agenda. Fora do calendário oficial, mas já confirmado pelo bispo Américo Aguiar fica o encontro com as vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica. A data e o local não serão divulgadas para “salvaguarda” das vítimas e para que haja a maior “tranquilidade” possível, comunicou o coordenador da Igreja para a JMJ.