JMJ: Bispo avisa que Lisboa "vai estar no caos" e Carris ainda não conhece plano de mobilidade

O bispo Américo Aguiar admite que a capital "vai estar no caos" durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em agosto, mas promete fazer tudo para reduzir o impacto deste acontecimento único na vida dos lisboetas. "A cidade de Lisboa vai estar no caos", reconhece, em entrevista à agência Lusa, Américo Aguiar, o bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, antes de desfiar uma série de medidas que a organização está a preparar para "diminuir ao máximo os constrangimentos".

O plano de mobilidade para a JMJ é uma das grandes preocupações deste momento de preparação da JMJ. Está a cargo do grupo de projeto para a JMJ, nomeado pelo Governo e liderado por José Sá Fernandes, mas ainda não é conhecido, o que motiva já também apreensão por parte de quem dirige os transportes públicos, como é o caso do presidente da Carris, Pedro Bogas, que em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, diz que está preocupado por, a dois meses do evento, ainda não conhecer o plano.

“Esse é um tema que nos preocupa. Cabe ao governo a elaboração de um plano de mobilidade e foi contratado um consultor que está a trabalhar nisso com a equipa de missão. Pediram-nos diversos elementos e facultámos toda a informação. Estão a decorrer reuniões e contactos, mas ainda não temos conhecimento do plano”, disse Pedro Bogas, que garante que a Carris já tratou de ter a sua disponibilidade máxima para a primeira semana de agosto, altura do ano em que costuma estar na capacidade minima.

“Esperamos que venha a ser rápido, mas essa tarefa ficou do lado do governo. Do nosso, o que nos esforçámos logo por garantir foi a máxima capacidade de oferta nessa altura - que é precisamente quando tradicionalmente temos a mínima oferta. Negociámos um acordo com as organizações sindicais que prevê um abono de penosidade para os trabalhadores, que terão muito mais pressão e terão de ser compensados. O acordo foi celebrado com as cinco estruturas sindicais que representam os trabalhadores da Carris e mereceu o acordo de todos. Estamos seguros quanto à máxima disponibilidade e motivação dos nossos trabalhadores”, garante o presidente da Carris, lamentando, contudo, ainda não saber as verdadeiras necessidades: “O plano vai dar informações importantes. Que zonas da cidade estarão encerradas e em que dias e períodos, por exemplo - isso tem impacto nas nossas carreiras porque obriga a desvio de percursos -, perceber se temos de fazer serviços especiais... só com o plano podemos perceber que oferta disponibilizar.”

Para já, está negociado um acordo que garante mais 10 euros por hora aos motoristas da Carris. Um pagamento que Pedro Bogas enquadra no esforço da Carris para melhorar as condições de vida dos trabalhadores: “Serão mais bem remunerados: o valor hora acresce 10 euros, nesses seis dias. Foi uma solução bem recebida. Nós temos apostado muito nas pessoas - demos o maior aumento de que há memória na Carris (a expressão é de um dos dirigentes sindicais) no ano muito difícil que foi 2022, em que as pessoas estavam a sentir dificuldades e estávamos a perder trabalhadores, porque hoje há mais dificuldades de recrutamento e de fidelização à empresa. Dentro das nossas capacidades e recursos, melhorámos significativamente as condições dos nossos trabalhadores e assinámos acordo com quatro das cinco organizações sindicais - e a que não assinou continua em negociações e temos expectativas de também aí chegar a acordo.”

.