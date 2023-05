JMJ: Selo do Vaticano causa polémica, organização rejeita leituras negativas

A organização da Jornada Mundial da Juventude esclareceu esta terça-feira que o selo comemorativo apresentado pelo Vaticano visa apenas promover o encontro de jovens com o Papa, afastando leituras que o identifiquem com o Estado Novo ou o colonialismo português. O Vaticano apresentou na segunda-feira um selo comemorativo da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, inspirado no Padrão dos Descobrimentos, com a imagem do Papa Francisco no lugar do Infante D. Henrique e com jovens no lugar dos navegadores. Após a divulgação da imagem do selo, foram vários comentários negativos publicados nas redes sociais, os quais remetem para o imaginário gráfico do Secretariado de Propaganda Nacional do Estado Novo e o colonialismo. Muitas publicações nas redes sociais recuperam a capa do antigo Livro de Leitura da 3ª Classe para fazer a comparação.

O desenho do selo, lançado conjuntamente com um carimbo comemorativo, com o logótipo da JMJ, é da autoria de Stefano Morri. "Da mesma forma como o timoneiro D. Henrique lidera a tripulação na descoberta do novo mundo, assim também no selo do Vaticano o Papa Francisco conduz os jovens e a Igreja", explica uma nota publicada no site de notícias do Vaticano, Vatican News. Rosa Pedroso Lima, porta-voz da Fundação JMJ Lisboa 2023, disse à agência Lusa que "este é um selo de promoção da JMJ elaborado pelos serviços de filatelia e numismática do Vaticano". "O selo foi feito por um ilustrador italiano, Stefano Morri, que tem trabalhado muitas vezes com os serviços de numismática do Vaticano" e cuja leitura para a ilustração do selo é "uma imagem do Papa num monumento de Lisboa, simbolizando, numa espécie de alegoria, a barca de S. Pedro e o Papa conduzindo os jovens e a Igreja para uma nova época", explicou a porta-voz da Fundação. Para Rosa Pedroso Lima, "haverá sempre várias leituras sobre o que quer que seja numa obra de arte, seja ela um selo ou uma ilustração. Esta é a leitura que o Vaticano faz e o objetivo é o de promover a Jornada Mundial da Juventude". "Outras leituras e outros objetivos são abusivos em relação às intenções expressas pelo Vaticano", acrescentou, sublinhando que o mundo sabe que "o Papa Francisco é um Papa empenhado no respeito, na quebra de muros, no alargamento de fronteiras, na comunicação de povos, culturas e religiões, e essa é a mensagem fundamental do Papa. Sempre foi, continuará a ser e será na Jornada Mundial da Juventude". Segundo a responsável, "outras leituras são sempre possíveis, mas esta é a leitura que a Santa Sé faz e a mensagem que o Papa transmite", sendo o pontífice "insuspeito de promover qualquer ideia de segregação, de diferença", mas antes "de união entre os povos, raças, credos e culturas". O selo em causa tem um valor facial de 3,10 euros e uma tiragem de 45 mil unidades. Já o carimbo comemorativo, em formato circular, que representa o logótipo oficial da JMJ de Lisboa, será usado pela agência dos correios "Arco delle Campane" (na Praça São Pedro) esta terça e quarta-feira.