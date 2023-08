Odemira: 8400 hectares de tragédia que começou num parque de merendas

LUIS FORRA

O incêndio que deflagrou no sábado em Odemira e que foi dado como controlado na quarta-feira foi o maior do ano, num agosto que arrancou a arder, com 643 fogos e 1818 hectares perdidos a cada 24 horas. Enquanto as chamas destruíam floresta e mato, a população preparou caril e arranjou pizas para os bombeiros