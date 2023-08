O incêndio de Odemira ainda não dá mostras de ceder ao combate, mas os dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) já começam a revelar parcialmente a dimensão da destruição dos fogos mais recentes. Só nas últimas 24 horas, as estatísticas diárias somaram mais 6155 hectares à área rural ardida em 2023, que já atingiu os 25.279 hectares, algo como mil parques de Monsanto (Lisboa) ou 240 matas do Bussaco (Mealhada) ou quase duas florestas Laurissilva (Madeira).