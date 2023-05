Marcelo promulga decreto sobre concursos de professores, apesar de o Governo não aceitar as suas sugestões

O Presidente da República tentou alterar o decreto do Governo sobre as novas regras para a colocação de professores, mas não conseguiu. Ainda assim, achou melhor promulgar o diploma com uma nota em que dá conta, de forma inédita, da troca de ideias com a Presidência do Conselho de Ministros.

“Foram formuladas várias sugestões e, também, apresentada proposta concreta sobre a vinculação dos professores, no sentido de a tornar mais estável, sem, com isso, introduzir desigualdades adicionais às já existentes. Apesar de não ter colhido consagração a proposta apresentada, nem outra, mais minimalista, a certa altura aventada no diálogo com a Presidência do Conselho de Ministros, o Presidente da República entende dever promulgar o presente quadro jurídico”, assinala a nota divulgada pela Presidência e em que Marcelo apela à continuação do diálogo entre o Governo e os representantes dos docentes.