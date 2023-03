Universidades públicas vão libertar vagas para alunos com menos recursos

As 14 universidades públicas vão ter vagas destinadas especificamente a alunos mais carenciados (escalão A da Ação Social Escolar) e a maior parte delas aceitou a criação deste contingente em todos as licenciaturas e mestrados integrados que oferecem. Apenas as universidades de Lisboa e Nova de Lisboa colocaram algumas reservas sobre alguns cursos, adianta ao Expresso o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Sousa Pereira.