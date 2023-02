Ranking do Financial Times volta a eleger MBA da Nova e da Católica como um dos melhores do mundo

A pós-graduação para executivos Lisbon MBA, ministrada conjuntamente pela Universidade Católica e Nova SBE, em parceria com o MIT Sloan School of Management, foi distinguida pelo Financial Times como a 24ª melhor da Europa e a 85ª do mundo, mantendo-se como o único MBA português a figurar no ranking internacional.

Segundo o “Financial Times Global MBA ranking 2023”, o The Lisbon MBA destaca-se sobretudo na componente de internacionalização, alcançando o segundo lugar a nível mundial no indicador “International Course Experience”, graças às parcerias instituídas com escolas de negócio de topo, em particular o programa de imersão no MIT Sloan nos Estados Unidos e os intercâmbios promovidos com MBA’s em todo o mundo.

Já no que diz respeito ao critério que avalia a progressão profissional dos alunos, o The Lisbon MBA, frequentado em média por 60% de estudantes estrangeiros, alcançou o 21º lugar a nível europeu. Três meses após a graduação, o índice de empregabilidade é de 91%, sendo que, três anos depois da conclusão do programa os alunos conseguem, em média, um aumento salarial de 72%, com um rendimento anual bruto de cerca de 110 mil dólares.

“O perfil internacional dos nossos programas, combinado com um ensino personalizado, atrai anualmente cada vez mais estudantes estrangeiros. Na atualidade temos 16 nacionalidades presentes nos programas, um microcosmos que traz uma diversidade de perspetivas e horizontes, enriquecendo a discussão em aula e a aprendizagem dos alunos”, realça, em comunicado, Maria José Amich, diretora executiva do The Lisbon MBA Católica|Nova, frisando que esta formação dá aos estudantes oportunidades de carreira a nível global.