Greve “self-service” dos professores convocada pelo STOP é ilegal, diz a PGR

A Procuradoria-Geral da República (PGR) considera que a forma como tem sido posta em prática a greve convocada pelo STOP (Sindicato de Todos os Profissionais da Educação) põe em causa a legalidade da paralisação.

Segundo o parecer da PGR, que o Ministério da Educação pediu em janeiro e que divulgou esta quarta-feira, o pré-aviso de greve apresentado pelo STOP é lícito, mas o mesmo não acontece com a forma como a greve tem sido posta em prática.

O problema é que, apesar de o pré-aviso de greve ter sido apresentado pelo STOP para dias inteiros, o que implicaria a correspondente perda total de retribuição, o sindicato disse aos professores que poderiam fazê-la apenas a uma parte do dia, à hora que entendessem, ou seja, com menos custos pessoais, mas idêntico impacto nas escolas.

“Esse modus operandi no exercício do direito à greve tem-se revelado fortemente desestabilizador do regular funcionamento das instituições educativas (…), impedindo os alunos, as famílias e os órgãos de gestão e administração dos agrupamentos de escolas (…) de tomarem as melhores opções educativas e maximizando os prejuízos para as aprendizagens dos alunos”, refere o parecer da PGR.

“De acordo com este parecer, há uma divergência entre os avisos prévios de greve enviados ao Ministério da Educação, que referiam que a greve corresponderia à jornada diária de trabalho, e a informação (…) publicada no sítio da internet do sindicato STOP, que afirma ser possível aos docentes decidirem a concreta duração do período em que aderem à greve, tornando-a, nesses casos, numa greve com características similares às da greve self-service”, explica o Ministério da Educação, em comunicado.

“O parecer é também claro quando refere que executar a greve nesses termos, e em detrimento dos avisos prévios, afeta a respetiva legalidade do exercício deste direito”, adianta o Ministério.

O ministro João Costa fez questão de apresentar o conteúdo do parecer em primeira mão aos sindicatos, no início da reunião negocial, que começou esta quarta-feira às 15h.

O parecer foi pedido em janeiro pelo Ministério da Educação, sobre a legalidade das greves convocadas pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) e o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP).

Greves de outros setores realizadas em moldes semelhantes já antes foram declaradas ilegais pela PGR, como aconteceu, por exemplo, com paralisações realizadas por enfermeiros ou por funcionários dos registos e notariado, em que cada trabalhador é que decidia o dia, a hora e a duração da greve que queria fazer.