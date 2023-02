Professores: quanto custa devolver 6 anos, 6 meses e 23 dias de tempo de serviço? €331 milhões por ano, calcula o Ministério das Finanças

A discussão foi acesa em 2018, quando o Governo descongelou as carreiras da Administração Pública e decidiu devolver aos professores algum do tempo de serviço prestado, mas não contabilizado para efeitos de progressão. A “sustentabilidade” das contas públicas e a equidade com as carreiras gerais da Administração Pública foram os argumentos invocados. E a recuperação do tempo de serviço acabou por ficar nos 2 anos e 9 meses no caso dos professores, medida “com um impacto permanente anual na despesa pública estrutural de 244 milhões de euros”, segundo dados atualizados do Ministério das Finanças (MF).

