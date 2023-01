Greves, serviços mínimos, manifestações, negociações: o enérgico braço de ferro entre professores e Governo está para durar

O conflito entre professores e Ministério da Educação continua sem tréguas à vista, com greves e protestos a prolongarem-se pelas próximas semanas. O próximo é já amanhã, com uma nova manifestação em Lisboa. A assessora de Marcelo para a Educação recebeu quinta-feira a plataforma que reúne nove organizações sindicais — a FNE, segunda maior federação de professores, juntou-se aos protestos — e o próprio Presidente da República tem apelado à negociação, para que a instabilidade não se arraste por muito mais tempo. Mas o desejo é difícil de concretizar.

Apesar de as negociações prosseguirem, existem ‘linhas vermelhas’ de que os sindicatos dizem não abdicar, como a contagem integral do tempo de serviço que esteve congelado, a abolição de quotas e vagas no acesso ao 5º e 7º escalões da carreira e um regime especial de aposentação.