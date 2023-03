Uma história que ainda está por escrever: passado e presente de uma pandemia, três anos depois

Mais de 6,86 milhões de pessoas morreram de covid-19 em todo o mundo. Os casos confirmados ultrapassam os 759 milhões. O ‘paciente zero’ terá sido um vendedor do mercado de animais de Wuhan, mas a origem do vírus continua sem ser cabalmente conhecida. Segundo um relatório recente do Departamento de Energia dos Estados Unidos, poderá ter surgido numa fuga de um laboratório científico. O FBI corrobora, mas outras entidades americanas inclinam-se para a transmissão a partir de animais vivos como origem mais provável.

O mundo não está tão alerta como em 2020: as vacinas funcionaram, as restrições vão sendo levantadas, o ‘novo normal’ passou a ser o normal de antigamente. Mas a história da pandemia está longe de ser contada na íntegra, como mostra o passado e o presente destes cinco países.