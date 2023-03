Covid-19: Congresso dos EUA aprova desclassificação das informações sobre a origem da pandemia

A Câmara dos Representantes aprovou esta sexta-feira a desclassificação das informações dos serviços secretos dos Estados Unidos sobre a origem da covid-19.

Com esta votação, por unanimidade (419-0), o projeto de lei seguiu para aprovação do Presidente Joe Biden, já que o Senado também já tinha votado no mesmo sentido.

“Ainda não tomei essa decisão”, destacou Biden esta sexta-feira.

O debate na Câmara dos Representantes foi breve e direto ao ponto: os norte-americanos têm dúvidas sobre como o vírus mortal começou e o que pode ser feito para evitar futuros surtos.

A ordem de desclassificação concentrou-se nas informações dos serviços secretos relacionadas com o Instituto de Virologia de Wuhan da China, citando “ligações potenciais” entre a investigação que foi feita naquele centro e o surto de covid-19, que a Organização Mundial da Saúde declarou uma pandemia a 11 de março de 2020.

Sobre a origem do vírus, as “secretas” norte-americanas estão divididas sobre se este resultou uma fuga em laboratório ou de transmissão por animais.

Especialistas referem que a verdadeira origem da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, que matou mais de 1 milhão de norte-americanos, pode não ser conhecida durante muitos anos, ou nunca.