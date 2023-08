Exploração espacial. De que anda o homem à procura?

Um telescópio que vê os segredos inéditos do universo, um rover a desbravar terreno em Marte, um balão nas nuvens de Vénus, procurar vida nas luas de Saturno ou acampamentos humanos permanentes na Lua. Parecem cenários mais ou menos improváveis da ficção científica, mas são projetos bem reais e que estão a ganhar forma num horizonte que é ainda o do nosso tempo de vida.

“Acredito que estamos muito perto de uma revolução científica à escala da revolução coperniciana, que irá mudar a nossa visão sobre o nosso lugar no Espaço. Mas, ao mesmo tempo, as alterações climáticas estão a fazer o mesmo à Humanidade aqui neste planeta. A crise que atravessamos está a ensinar-nos a encontrar o nosso lugar no nosso próprio planeta”, defende Nathalie Cabrol.