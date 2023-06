“A Inteligência Artificial já está a mudar a ciência, mas continua a ser feita por cientistas e os computadores são apenas ferramentas”

Vale a pena investigar buracos negros que até podem não ter grande aplicação prática?

Costumo dar esse exemplo porque é uma investigação que as pessoas consideram entusiasmante, mesmo que não sirva para curar o cancro ou resolver a crise climática. A história da humanidade pode não curar o Alzheimer ou tornar-nos ricos, mas envolve curiosidade. A vacina para a Covid da AstraZeneca foi desenvolvida em Oxford, na Inglaterra; enquanto a vacina da BioNTech e da Pfizer em Mainz, na Alemanha. Ambos grupos receberam fundos do ERC. Os alemães queriam vacinas para o cancro e não estavam a pensar em vírus. Há investigadores que trabalham para problemas concretos, mas há investigações em que não se conhece a utilidade. No final o que conta é a curiosidade.

A utilidade pode não ser notória?

Claro e, mesmo assim, os jornais fazem notícias…

É a ciência pop a funcionar…

A ciência não se faz para ser pop, mas sim porque há problemas fundamentais para resolver. Aqueles que questionam investigações sobre buracos negros porque não há dinheiro têm de entender que o conhecimento é necessário.