Gruta na ilha Terceira vai receber primeira "missão espacial análoga a Marte"

Os Açores vão acolher a “primeira missão espacial análoga a Marte” realizada em Portugal. Batizada com a designação CAMões (Cave Analog Mission), vai acontecer ainda este ano na ilha Terceira, na Gruta do Natal.

O anúncio foi feito esta quinta-feira na GLEX Summit, a maior cimeira de exploradores, que terminou esta sexta-feira em Angra do Heroísmo.

“Os Açores oferecem-nos, através destes tubos de lava e destas grutas vulcânicas, um contexto geológico que é um espaço para os astronautas poderem treinar, estudar, fazer ciência, testar tecnologias e fazer os seus treinos espaciais”, diz a investigadora do INESC TEC Ana Pires em entrevista ao Expresso.

Uma missão análoga - explica Ana Pires, que acabou de regressar de uma missão deste tipo no Deserto do Thar, na Índia - é uma simulação na qual os astronautas análogos vivem como se estivessem de facto no espaço. “Estamos no nosso habitat, só saímos para fora com os fatos espaciais. Fazemos os nossos testes, os nossos trabalhos de campo e voltamos para o habitat.”

Isto porque, acrescenta, “fala-se em construir campos de base na Lua e em Marte. E, de facto, Marte e a Lua oferecem estas estruturas muito idênticas às que temos aqui nos Açores e na ilha Terceira e que podem proteger os humanos de radiação.”

Assim, o objetivo é realizar “uma série de ensaios para perceber aquele ambiente natural e geológico e formas de o conservarmos e de o tornarmos seguro para os humanos viverem.”

Edição zero já em novembro

Com planos para realizar a edição zero, de cinco dias, já em novembro, a ambição da CAMões vai mais longe.

“O objetivo é ser ainda uma edição exploratória, percebermos onde é que podemos melhorar e depois, no futuro, abrir à comunidade internacional de forma a que os candidatos selecionados possam propor as suas próprias experiências e investigações, como eu fiz também, por exemplo, quando fui aos Estados Unidos", explica Ana Pires, que é também a primeira mulher portuguesa a completar o treino de cientista-astronauta da NASA.

"E acho que é uma forma de alavancar a região, alavancar Portugal e pôr uma bandeira finalmente no país e na região [a sinalizar que] temos aqui um espaço para missões análogas. Vamos começar devagarinho, por este projeto CAMões, mas há imenso potencial [até noutras ilhas]."

A missão CAMões será liderada pela Associação de Montanheiros, em parceria com o INESC TEC (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência), a Universidade dos Açores, a Universidade de Aveiro, a Universidade Lusófona e a Agência Espacial Portuguesa, “entre outras instituições e empresas”.