Will Steffen, um dos mais influentes cientistas do Sistema Terrestre a nível mundial, morre aos 75 anos

Morreu Will Steffen, de 75 anos, considerado um dos mais influentes cientistas do Sistema Terrestre a nível mundial. Professor emérito da Escola Fenner de Ambiente e Sociedade da Universidade Nacional da Austrália (Camberra), foi membro do Conselho Climático deste país e um dos mais destacados investigadores do Centro de Resiliência de Estocolmo (Suécia), tal como o conhecido cientista sueco Johan Rockstrom, atual diretor do Instituto Potsdam para a Investigação do Impacto Climático (Alemanha). Os dois académicos estiveram envolvidos no cálculo dos chamados Limites do Planeta.

