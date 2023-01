Cometa reaparece no céu após 50 mil anos: “os neandertais ainda cá andavam” na última visita deste “fóssil” do Sistema Solar

Foi em março de 2022 que o cometa C/2022 E3 (ZTF), com aproximadamente um quilómetro de diâmetro, voltou a dar um ar da sua graça, desde que foi avistado pela última vez há 50 mil anos. Trata-se, portanto, de um fenómeno raro que poderá ser visto no céu, sobretudo após a órbita extremamente alongada desta bola de gelo e poeira atingir o seu periélio, o ponto de maior aproximação ao Sol, esta quinta-feira. Depois disso, a 2 de fevereiro, será o momento em que passará mais perto da Terra, a 42 milhões de quilómetros de distância, 11 ou 12 vezes mais longe do que a Lua.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler