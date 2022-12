Nunca choveu tanto em Lisboa em 24h e há um fenómeno no ar com mais água para descarregar: chama-se convecção e este artigo explica-o

Entre as 9h da manhã do dia 12 de dezembro e as 9h da manhã desta terça-feira, dia 13 de dezembro, choveu mais do que nunca em 24 horas. Neste período, “a estação geofísica do jardim tropical registou 120,3 milímetros (mm) de precipitação, o equivalente a 120 litros por metro quadrado”, indica Ricardo Deus, chefe da Divisão de Clima e Alterações Climáticas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Até aqui, o valor mais elevado de precipitação intensa na mesma estação datava de 2008 (118,4 mm).

