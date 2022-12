Mau tempo também atinge Espanha: Extremadura é a região mais afetada, ventos e chuvas fortes vão continuar nas próximas 24 horas

Não é apenas o território português que tem sido atingido por fortes chuvas nas últimas horas: em Espanha, a comunidade autónoma da Extremadura registou durante a manhã altos níveis de precipitação, sobretudo na zona centro da região. Trata-se de um fenómeno “muito pouco frequente”, sublinhou a Agência Estatal de Meteorologia regional esta manhã.

Chuvas, vento e ondas fortes provocados pelo temporal Efrain – que no fim-de-semana também causou estragos em várias ilhas dos Açores – levaram as autoridades da Extremadura a colocar 24 cidades em alerta.

Várias das principais estradas regionais foram cortadas – incluindo a estrada nacional 523, que liga as duas principais cidades da Extremadura, Cáceres e Badajoz, após um troço da via ter colapsado devido à força da água junto à fronteira com Portugal.

Desde a meia-noite desta terça-feira e até às 13h, o centro de emergências regional já tinha registado mais de 1600 pedidos de ajuda e mobilizado esforços para 363 ocorrências, 173 das quais em Badajoz e 190 em Cáceres. Destas ocorrências, pelo menos 225 estão relacionados com fenómenos meteorológicos adversos, segundo fonte oficial do governo regional. Não há registo de vítimas, mas cerca de 20 pessoas tiveram de ser resgatadas pelos bombeiros nas aldeias de Valdebótoa e Gévora.

As cidades de Badajoz, Cáceres, Murcia e Toledo permanecem em alerta laranja devido às chuvas. Todas as outras cidades da Extremadura estão em alerta amarelo.

Além desta região, a comunidade autónoma da Andaluzia também está a ser particularmente afetada: toda a costa de Almería está em alerta laranja, assim como algumas zonas de Cádiz

As autoridades sublinham também o risco de precipitação no centro e sul da comunidade autónoma de Madrid e em praticamente todo o território de Castilla-La Mancha. As ilhas de Ibiza e Formentera, pertencentes a Mallorca, também estão sob aviso meteorológico.

É expectável que o mau tempo continue durante o dia de amanhã, quarta-feira, com ventos e chuvas fortes em vários pontos destas regiões, e também a oeste da Galiza.

Aliás, segundo o canal público espanhol RVTE, algumas zonas da Extremadura e de Castilla-La Mancha podem ficar com acumulações de água superiores a 100 litros por metro quadrado já nas próximas 48 horas.