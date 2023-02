Católicos juntam-se em vigília para "mostrar vergonha e pedir perdão" pelos abusos sexuais no seio da Igreja

A ideia surgiu na terça-feira, de um pequeno grupo de católicos, unidos pela vontade de exprimir coletivamente a sua dor pela dor de todas as vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja. Para “mostrar vergonha e pedir perdão”, lembraram-se de organizar uma vigília de oração na Quarta-Feira de Cinzas, convidando todos os católicos portugueses, leigos ou religiosos, a juntar-se. Nos últimos dias, graças às redes sociais, a adesão tem sido de tal forma “galopante” que estão já marcadas iniciativas em várias cidades do país.

