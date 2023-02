Quem denunciou e abusou? Onde e que tipo de agressões foram? Dez gráficos que explicam quase tudo sobre o relatório que expôs a Igreja

Entre o dia 11 de janeiro e 31 de outubro de 2022, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja recebeu um total de 365 chamadas telefónicas a relatar alegados crimes cometidos por padres sobre menores. Cerca de metade desses telefonemas (46,45%) foram atendidos nos primeiros três meses de trabalho, com uma maior incidência no mês de janeiro (28,96%), logo após criação desta Comissão. O que é normal dado o efeito novidade na opinião pública.

