Keyla Brasil em estado grave na Tailândia após cirurgia de redesignação sexual

Foi no passado dia 23 de agosto que Keyla Brasil viajou sozinha até Banguecoque, capital da Tailândia, com o objetivo de se submeter a uma operação de redesignação sexual, uma intervenção para que o seu corpo passasse a corresponder aos seus desejos e identidade de género. De acordo com o comunicado divulgado pela associação "Opus Diversidades" o procedimento foi feito na Pratunam Polyclinic, alegadamente sob a direcção do médico “Thep”.

Durante todo esse processo, e nos dias seguintes à cirurgia, foi possível ver Keyla Brasil a comunicar nas redes sociais a sua alegria e felicidade por esta mudança feita no seu corpo à muito desejada. “Meus amores, mandem para mim muito amor e muita energia positiva”, chegou a dizer num dos seus diretos de Instagram.

A última vez que Keyla apareceu nas redes sociais foi no dia 27 de agosto para comunicar que a sua cirurgia tinha sido “um sucesso."

Entretanto, a associação Opus Diversidades informou que no passado dia 7 de setembro soube, “através de outras pacientes brasileiras que compartilhavam a mesma clínica, que Keyla sofreu um mal estar às 16h no horário tailandês e recebeu assistência dos serviços médicos da clínica.”

Após contacto com a Embaixada do Brasil e com o Consulado Tailandês, a Opus informou que ficaram “cientes de que Keyla foi admitida no sistema de saúde público devido a um AVC inquémico, que afetou significativamente a sua saúde cerebral.”

Segundo o comunicado oficial da Opus Diversidades a condição de Keyla Brasil “é extremamente grave." A mesma nota informa que a família de Keyla no Brasil já foi contactada e será mantida atualizada sobre qualquer desenvolvimento. Ainda não se sabe sobre qual o hospital para onde Keyla foi transferida, mas a Embaixada do Brasil está a colaborar com o Consulado da Tailândia para obter esses detalhes o mais rápido possível.

Este comunicado da Opus Diversidades termina dizendo: "Pedimos que enviem energias positivas e orações. Todas as atualizações serão divulgadas na página @transparadiseportugal".