Em Algés há uma tabela de marés que ajuda a decidir se quer mesmo apanhar o comboio ou calçar umas galochas: o que tem isto a ver com luas?

Tal como são úteis para quem vai à pesca, as Tabelas de Maré passaram a ter utilidade para a gestão da linha de comboio entre Lisboa e Cascais, que percorre um troço de perto de 30 km, sobretudo na zona de Algés. No início desta semana, alguns utentes deste meio de transporte urbano depararam-se com uma tabela de marés (semelhante à do Instituto Hidrográfico) à entrada da estação de Algés. Assim, ficaram a saber que no caso de se estar em situação de preia-mar, talvez fosse melhor apanhar outro meio de transporte e usar galochas.