Com a entrada em vigor dos 37 novos radares de velocidade desde a meia-noite desta sexta-feira, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) gere agora um total de 98 aparelhos nas várias estradas do país. E só esta noite, entre as 00h e as 9h30, foram registadas 2 mil infrações por excesso de velocidade, o dobro do habitual, segundo a ANSR.