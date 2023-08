“Há margem para um aumento real de 20% de salários, mas os trabalhadores não estão a ser capazes de o exigir: isto fazia-se com sindicatos”

João Lima

Paulo Pedroso, professor e ex-ministro do Trabalho e da Solidariedade de António Guterres, faz um retrato sobre os grandes desafios do futuro do mercado de trabalho. Para o sociólogo, as gerações mais novas estão a ser “vítimas da armadilha ideológica do individualismo e da meritocracia” e a “votar com os pés” saindo do país para melhores condições. O político considera que, face ao quadro europeu, e com esta ‘fuga de cérebros’, Portugal está a sofrer uma ‘transmontanização’ e corre o risco de viver o que os países de leste passaram há mais de 50 anos, com população “sobrequalificada e frustrada”