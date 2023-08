Estamos na quinta vaga de calor do ano? Quantos graus teremos de suportar e que riscos há para a saúde? E os incêndios?

Entrámos na quinta onda de calor do ano?

É cedo para confirmar, já que para corresponder ao conceito de onda de calor é necessário que a temperatura máxima diária seja superior em 5°C ao valor médio diário no período de referência durante, pelo menos, seis dias consecutivos. E para já, vamos no segundo dia daquilo que a climatologista Vanda Cabrinha Pires, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê ser “um período de três ou quatro dias muito quentes”. Contudo, adianta: “É previsível que se verifique uma onda de calor em várias estações de concelhos do interior Centro (Guarda e Castelo Branco), do Vale do Tejo (Santarém) e do Sul (Beja e Alvalade)”. A confirmação só poderá ser feita no final da semana, tendo em conta que as temperaturas devem começar a baixar na generalidade do país, a partir de quinta-feira.