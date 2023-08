Circulação na linha Verde do Metro de Lisboa normalizada

A circulação na linha Verde do Metropolitano de Lisboa, que liga a Telheiras ao Cais do Sodré, já se encontrava normalizada cerca das 07:45, depois de ter estado interrompida devido a um atropelamento mortal, segundo a empresa.

O Metro de Lisboa informou, numa publicação às 7:44 na rede social X (antigo Twitter), que a Linha Verde estava com "circulação normal".

A Linha Verde do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida desde cerca das 6:40 de hoje devido a um atropelamento mortal na estação do Rossio, disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores Bombeiros.

O alerta para o atropelamento foi dado às 6:43, segundo a mesma fonte, que indicou que no local estiveram 20 elementos dos Sapadores Bombeiros e o Instututo Nacional de Emergência Médica (INEM).

A transportadora adiantou, cerca das 06:40 na rede social X (antigo Twitter), que a Linha Verde estava interrompida "devido a causa alheia ao Metro".

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).