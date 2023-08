Regressa das férias no fim da segunda quinzena de agosto? Atenção aos 37 novos radares de velocidade

Os portugueses que acabam as férias no final da segunda quinzena de agosto já vão ter novos radares de velocidade no regresso a casa. Esses equipamentos começam a funcionar em 37 locais a 1 de setembro, uma sexta-feira, mesmo a tempo do fim de semana que marcará, para muitos, o fim das férias. Entre as novidades estão 12 radares que calculam a velocidade média de circulação entre dois pontos, forçando os condutores a desacelerar ao longo de um troço com alguns quilómetros, em vez de o fazerem apenas quando passam no local do radar, como acontece no sistema tradicional.

“Os novos radares introduzem em Portugal o controlo da velocidade média entre dois pontos e a capacidade para medir, em simultâneo, a velocidade de vários veículos, mesmo nos casos em que estes circulam lado a lado ou a uma distância inadequada entre si”, explicou esta semana a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). Estes aparelhos estão colocados em locais onde a sinistralidade “se verifica ao longo de troços com alguma extensão”. Por exemplo, a A1 terá esse tipo de controlo perto da Mealhada, no sentido norte-sul, e em Santarém. O mesmo acontecerá na A3 (perto de Braga e da Trofa) ou no IC19 (junto a Sintra).