Novos radares de controlo da velocidade vão entrar em funcionamento a 1 de setembro: veja aqui onde vão estar

Será a 1 de setembro de 2023 que os novos radares de velocidade média vão entrar em funcionamento em Portugal. No total, serão 12 (assinalados a azul no mapa) os radares deste tipo e podem ser encontrados em estradas nos concelhos de Mealhada/Anadia, Águeda, Braga, Figueira da Foz, Loures, Vila Franca de Xira, Sintra, Paços de Ferreira, Marco de Canavezes/Penafiel, Trofa, Santarém e Montijo.

Mas estes não serão os únicos a estrear-se no primeiro dia de setembro, com mais 25 radares de velocidade instantânea a entrarem em funcionamento nessa mesma altura.

Mas qual é a diferença entre estes dois tipos de radares? De acordo com a própria Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), os radares de velocidade instantânea (aqueles que atualmente já funcionam nas estradas portuguesas) “são equipamentos que fiscalizam a velocidade praticada por cada condutor através da medida da velocidade instantânea do respetivo veículo, ou seja, a velocidade do veículo no instante em que passa no local de controlo de velocidade”.

Já os radares de velocidade média “são equipamentos que fiscalizam a velocidade média praticada pelos condutores através da medição do tempo que o veículo demora a percorrer uma determinada distância”. Estes serão colocados em locais onde a sinistralidade se verifica ao longo de troços com alguma extensão e não apenas em pontos específicos.

Os 37 radares que entram em funcionamento a 1 de setembro vão juntar-se aos 61 que já existiam.