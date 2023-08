Valores das apostas online diminui. Um quarto dos utilizadores desconhece "ferramentas de jogo responsável"

Um quarto dos utilizadores de sites de apostas desportivas, casino, póquer e outros jogos online com prémios em dinheiro desconhece a existência das chamadas “ferramentas de jogo responsável”, que permitem aos jogadores ter um maior controlo sobre a forma como jogam, de modo a evitar consequências negativas e imprevistas. A conclusão é de um estudo realizado pela Aximage para a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO), a que o Expresso teve acesso.

Dos 608 inquiridos, 24,3% referiu não ter conhecimento destas ferramentas, que incluem limites de aposta, limites de depósito, pausa do jogo, autoexclusão, entre outras previstas na lei. São os consumidores adultos que revelam um maior desconhecimento, com as faixas etárias a partir dos 35 anos a atingir valores na ordem dos 30%. Para Ricardo Domingues, presidente da APAJO, associação que representa as principais empresas do setor, tal poderá dever-se à “menor literacia” destas camadas da população e às “barreiras tecnológicas que possivelmente ainda enfrentam”. Admite, no entanto, que “há trabalho a fazer”. “Temos de garantir que nos aproximamos dos 100% em termos de conhecimento das ferramentas”. Para alcançar essa meta, a associação preparou medidas que irá “anunciar em breve”, revela o presidente, sem adiantar detalhes.

