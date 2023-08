O financiamento dos bombeiros depende da área queimada? Em parte sim, mas não só

Luís Forra

A área queimada e o número de incêndios contribuem para a fórmula de cálculo do financiamento das corporações de bombeiros. As afirmações do presidente da AGIF fizeram a Liga de Bombeiros pedir a sua cabeça, mas António Nunes admite que ter “as ocorrências” na equação pode ser “perverso” e aceita que venham a ser definidos contratos-programa que não obriguem os bombeiros a fazer silvicultura.