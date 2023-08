Nas boas-vindas aos peregrinos, D.Manuel Clemente deixou um alerta (em cinco línguas): “A virtualidade deixa-nos sentados”

Mais de 300 cantores e elementos de uma orquestra liderada por Joana Carneiro, acompanhados pelo coro de surdos “Mãos que Cantam”, protagonizaram um momento musical que assinalou o arranque oficial da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) esta terça-feira, no Parque Eduardo VII, em Lisboa.

Na saudação inicial, o Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, deu as boas-vindas aos milhares de peregrinos e voluntários de cada “terra, língua e cultura” presentes no centro da capital em cinco línguas – português, espanhol, inglês, italiano, francês – e pediu para se sentirem em casa. “Bem-vindos a todos. Desejo que vos sintais em casa, nesta casa comum em que viveremos a JMJ", começou por afirmar D. Manuel Clemente, perante uma multidão colorida, o Presidente da República e o autarca de Lisboa, entre outras figuras.

“Lisboa acolhe-vos de coração inteiro, e assim as outras terras em que já estivestes ou estareis deste Portugal, também vosso. Acolhem-vos as famílias e as instituições a todas elas”, acrescentou. Reconhecendo que foi para muitos peregrinos um “caminho difícil pela distância, as ligações e os custos que a viagem envolveu”, garantiu que valerá a pena.