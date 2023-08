Freguesia do Beato junta-se ao Manicómio para assegurar consultas de saúde mental fora de consultórios e a preços mais acessíveis

Consultas de psiquiatria, psicologia ou psicoterapia a um preço mais acessível do que o praticado habitualmente no setor privado e realizadas fora de gabinetes e consultórios, em espaços mais próximos dos cidadãos, como museus, jardins, praias ou simplesmente a rua. É nisto que consiste o projeto Consultas sem Paredes, criado pelo espaço de criação artística Manicómio, que chega esta terça-feira à freguesia do Beato, em Lisboa.

As consultas destinam-se aos cidadãos recenseados na freguesia, independentemente da sua idade. São comparticipadas pela junta de freguesia e o custo é de 25 euros por sessão. As consultas serão realizadas de forma regular, não tendo sido estabelecido um limite máximo para o número de sessões. “Funcionam em processo terapêutico regular e não existe lista de espera”, refere o comunicado divulgado pelo Manicómio. A marcação de consultas deve ser feita por e-mail (consultas.beato@manicomio.pt).

O projeto Consultas sem Paredes começou em 2019 no espaço do Manicómio, localizado também no Beato, com o objetivo de providenciar apoio psicológico ou psiquiátrico em espaços públicos e não convencionais e em ambientes mais informais e descontraídos, escolhidos pelos pacientes e respetivos técnicos de saúde mental.

Em 2022, o projeto foi replicado no Museu da Arte, Arquitetura e Tecnologia (​​MAAT), com as consultas a serem realizadas no interior e no exterior do museu, e já este ano chegou ao município de Cascais, em concreto, à Casa-Museu Conde Castro Guimarães, podendo as sessões serem realizadas ali ou na Casa Museu de Santa Maria, Farol de Santa Marta ou Parque Marechal Carmona.

Um projeto em expansão

Até ao momento, foram realizadas no total cerca de duas mil consultas no âmbito do projeto. O Manicómio pretende abrir mais três núcleos de consultas até ao final de 2023 e lançar um projeto de capacitação de profissionais de saúde mental para a diversidade cultural e migrantes.

Citado no comunicado, Silvino Correia, presidente da Junta de Freguesia do Beato, defende que o acesso à saúde mental é "fundamental para promover o bem-estar psicológico e emocional da população" e refere que criar locais seguros para o acesso a este tipo de cuidados “envolve uma abordagem integrada que leva em consideração os fatores culturais, sociais e económicos que afetam a saúde mental da população”.

Para a freguesia, facilitar o acesso da comunidade a apoio psicológico e psiquiátrico, eliminando eventuais barreiras que possam existir, é uma prioridade. Ainda no âmbito da parceria com o Manicómio, será dada formação em saúde e doença mental aos trabalhadores da junta de freguesia.