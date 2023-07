Radares em Lisboa: sabe quais as ruas da cidade onde há mais acidentes? Estes gráficos dizem-lhe tudo o que precisa de saber

A Avenida Infante Dom Henrique, com cerca de 12 quilómetros, entre Santa Apolónia e Moscavide, é a via com mais sinistralidade em Lisboa. Regista-se um total de 237 feridos leves, graves e mortes resultantes de acidentes rodoviários entre 2017 e 2019, segundo os dados da Câmara Municipal de Lisboa (CML), mas não é a única estrada com mais de uma centena de vítimas e a sinistralidade foi, precisamente, o critério usado pela autarquia para definir a localização dos radares de velocidade.