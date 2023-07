PSP deteve 68 pessoas entre este sábado e domingo, maioria por condução com excesso de álcool

De acordo com um comunicado da PSP divulgado nesta manhã de domingo, todas as 68 detenções ocorreram “nas últimas 24 horas no âmbito das operações policiais que estão a ser levadas a cabo a nível nacional em contexto pré-Jornada”.

Das 68 detenções, 45 foram por crimes rodoviários (34 por condução sob influência do álcool e 11 por condução sem habilitação legal).

Foram ainda detidas sete pessoas por tráfico de estupefacientes, três por crimes contra a propriedade (furtos e roubos), e três por tráfico ou detenção ilegal de arma proibida.

No âmbito da operação, a PSP deu ainda cumprimento a três mandados de detenções judiciais.

Em relação a apreensões, a polícia confiscou 22 armas, das quais cinco de fogo e 12 armas brancas, e mais de 230 doses individuais de estupefaciente, maioritariamente canábis e cocaína.

No que respeita à segurança rodoviária, no mesmo período foram registados 125 acidentes, dos quais resultaram 60 feridos: um grave e 59 ligeiros.

Durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em que são esperados milhares de peregrinos, levando a constrangimentos e limitações na circulação, a polícia alerta para a importância de planear atempadamente as deslocações, sugerindo que se evite a utilização de carro próprio.

Nas deslocações a pé ou de transportes públicos, a PSP aconselha a deslocação em fila indiana pelos passeios ou bermas opostas ao sentido do trânsito, com roupa bem visível e sem auscultadores, e a compra antecipada dos bilhetes de transporte, para evitar filas.

As zonas com condicionamento à circulação rodoviária podem ser consultadas em https://www.lisboa.pt/circulacao-jmj.

Milhares de peregrinos encontram-se desde há dias no país em atividades prévias à JMJ, que decorre em Lisboa entre 1 e 6 de agosto, e que é o maior evento mundial da Igreja Católica.