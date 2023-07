A rede social X, o antigo Twitter, restabeleceu a conta de Kanye West, suspensa há vários meses

A conta na rede social X de Ye, o rapper anteriormente conhecido como Kanie West, foi reativada e agora exibe a sua última publicação, de 1 de dezembro de 2022, um dia antes de a sua conta ter sido suspensa na plataforma que então ainda se designava Twitter, e que é detida por Elon Musk.

Ye não poderá, no entanto, monetizar a sua conta na rede X, e não aparecerão anúncios ao lado das suas publicações, informou o Wall Street Journal no sábado, citando a plataforma detida por Elon Musk.

Recorde-se que a conta de Ye foi suspensa em dezembro, apenas dois meses depois de ter sido restabelecida, depois de uma das suas publicações ter aparecido com um símbolo de uma suástica dentro de uma estrela de David.

De acordo com a Reuters, a rede X restabeleceu a conta de Ye depois de receber a garantia de que o artista não usaria a plataforma para partilhar linguagem anti-semita ou preconceituosa. Ye não publicou mais nada desde que voltou à plataforma.

Elon Musk, que tinha saudado o regresso do rapper à plataforma em outubro, também já havia restabelecido a conta do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, depois de realizar um inquérito no qual a maioria dos utilizadores da rede social, então ainda denominada Twitter, votaram a favor da reativação da conta de Trump.