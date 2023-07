Radares de velocidade média deverão arrancar este verão (saiba o que isto significa)

Estão a ser feitos os últimos testes aos radares de velocidade média que deverão começar a funcionar ainda neste verão em vários pontos do país, embora não haja ainda uma data definida. No total, haverá 20 locais de controlo de velocidade média, com um total de dez radares, que serão deslocados entre esses locais.

“Vão estar em várias estradas da rede rodoviária nacional, designadamente autoestradas, itinerários complementares e estradas nacionais”, indica a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), em resposta ao Expresso. “Estes radares fiscalizam a velocidade média praticada pelos condutores através da medição do tempo que o veículo demora a percorrer uma determinada distância predefinida entre dois pontos de controlo.”