Como a imigração está a mudar um sistema: escolas públicas ganham milhares de alunos, listas de espera crescem nos colégios

O número de alunos matriculados nas escolas públicas está a disparar, graças ao aumento da população imigrante, que atingiu este ano o valor mais alto de sempre. Só no 3º ciclo estão inscritos para o próximo ano letivo mais 10.186 alunos do que há dois anos, enquanto o pré-escolar, por exemplo, regista um acréscimo de quase 5400 crianças. A chegada de cada vez mais estrangeiros faz-se sentir igualmente na procura de colégios com currículo interna­cional, onde são às centenas os candidatos em lista de espera.

Norte-americanos, franceses, ingleses, brasileiros, mas também nepaleses e indianos estão a contribuir para que a população escolar inverta o decréscimo que antes se fazia sentir anualmente. O ponto de viragem aconteceu no último ano letivo, quando o número de matriculados aumentou pela primeira vez numa década.