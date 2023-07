Rui Moreira apresenta a conta do Stop: 594 reclamações de ruído, 19 deslocações de carros patrulha e incêndios “com vítimas”

O próprio vereador com o pelouro da Economia, Ricardo Valente, disse recentemente que “o centro comercial já teve dois incêndios”. As vítimas a que o vídeo faz alusão tratam-se de três feridos sem gravidade durante o incêndio de 2012 e outros dois feridos ligeiros quando as chamas deflagraram em 2013 no interior do Stop.

O mesmo vídeo refere “quatro selagens de salas” desde 2010 e dá conta de “três incêndios com seis vítimas desde 2012” – apenas há notícias de dois incêndios no Stop, um em junho de 2012 e outro no natal de 2013.

O presidente da Câmara Municipal do Porto partilhou esta quinta-feira um vídeo no Facebook, onde dá ênfase a vários números que atribui ao Stop. Rui Moreira aponta que o centro comercial – laboratório criativo utilizado por uma comunidade de 500 músicos – foi alvo de “594 reclamações de ruído” e “19 deslocações de carros patrulha desde 2019” .

Outro dado mencionado no vídeo partilhado pelo presidente da Câmara Municipal do Porto é que, “em fevereiro de 2021, foi desrespeitada a ordem de encerramento” do centro comercial, localizado na Rua do Heroísmo, onde há mais de 20 anos as lojas foram transformadas em salas de ensaio e estúdios de gravação pelos músicos que pagam rendas entre os 100 e os 250 euros para lá estar.

A associação Alma Stop apresentou esta quarta-feira uma contraproposta à Câmara Municipal do Porto para viabilizar a “reabertura imediata” do espaço. A comunidade artística residente aceita cumprir regras de segurança propostas pela autarquia, mas propõe que a limitação de horário de funcionamento do Stop, entre as 11h e as 23h, não dure mais do que 15 dias. Além disso, os músicos pretendem ter acesso permanente às salas, mesmo durante a noite, para cargas e descargas de material.

A contraproposta enviada pela Alma Stop a Rui Moreira e ao vereador Ricardo Valente não contou, no entanto, com o apoio da Associação Cultural de Músicos do Stop, o outro coletivo que representa os artistas.