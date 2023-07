Como seria o combate ao incêndio de Alcabideche em plena JMJ? E estamos preparados para retirar milhares de pessoas como na Grécia? Difícil

Do quartel dos Bombeiros de Alcabideche, a última viatura a sair foi o veículo de desencarceramento, deixando a corporação despida de meios. De Cascais saíram todas as viaturas, incluindo os veículos destinados ao transporte de doentes, habitualmente usados em evacuações. O concelho de Cascais tem cinco corporações de bombeiros e todas foram mobilizadas para o fogo florestal, de terça-feira, no Zambujeiro.