Autoridades ambientais interditam a banhos praias de Vale do Lobo e Quarteira

As autoridades ambientais interditaram esta terça-feira a banhos as praias de Vale do Lobo e de Quarteira, no concelho de Loulé, devido à presença de bactérias prejudiciais à saúde na água do mar, disse o capitão do porto de Faro.

O comandante Santos Pereira disse à agência Lusa que as análises à qualidade da água do mar efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) detetaram a presença de coliformes fecais na água e a delegada regional de saúde ordenou a interdição das duas praias a banhos.

A mesma fonte disse que, após receberem a informação da delegada de saúde, as autoridades marítimas hastearam a bandeira vermelha nas duas praias, até que novas análises confirmem que a qualidade da água está reposta e não apresenta riscos para a saúde.

"A bandeira vermelha foi hasteada a meio da tarde", disse ainda o capitão do porto de Faro, frisando que a APA vai continuar a testar a água do mar nas duas praias, no âmbito da testagem regular à qualidade da água do mar que faz nas praias portuguesas.

As praias de Vale do Lobo e de Quarteira são duas das principais zonas balneares do concelho de Loulé (distrito de Faro).