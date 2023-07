Portugal não cumpre as regras da qualidade do ar. Quem o diz é o Tribunal de Justiça da União Europeia que aponta pelo menos três zonas do país que têm ultrapassado o limite das concentrações de dióxido de azoto (NO₂): Lisboa, Porto e Braga excederam “de forma sistemática e persistente” os valores recomendados deste poluente entre 2010 e 2020. Bruxelas também critica Portugal por não tomar as “medidas adequadas para que o período de incumprimento possa ser o mais curto possível”.