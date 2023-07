“Se formos todos corruptos, isso não quer dizer que a corrupção passa a ser lícita”: magistrados do MP reagem às críticas no caso Rui Rio

Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, responde à letra às críticas feitas por quase todo o espetro político e partidário dirigidas ao Ministério Público a propósito da operação policial da última quarta-feira nas sedes do PSD e na casa do ex-presidente do partido, Rui Rio. Augusto Santos Silva, Pedro Adão e Silva, Ana Gomes ou Luís Montenegro, todos criticam a “desproporcionalidade” dos meios usados ou a fuga de informação sobre as buscas para a comunicação social.