Lei do Tabaco é “cruzada” contra fumadores ou esse é um argumento de “três comentadores preocupados com a liberdade individual”?

O recuo do governo face à lei do tabaco é vivido com incompreensão pelos cientistas. Para José Pedro Boléo-Tomé, a lei que deputados socialistas apelidaram de “excessivamente proibicionista” está até atrasada e “a reboque da legislação europeia”. Mas o governo deixou cair a restrição da venda nas bombas de gasolina e lojas de conveniência. Agora o pneumologista perde a esperança no combate à iniciação ao tabaco - que em 80% a 90% se dá em adolescentes - e faz um retrato de um país incapaz de combater “uma pandemia”