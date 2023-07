Um quarto dos alunos teve entre 0 e 20% no exame do 9º ano de Matemática

No ano em que os exames do 9º voltaram a contar para as notas, os resultados revelam diagnósticos de sinal contrário. Se a Português a média nacional foi claramente positiva, subindo até aos 61%, a Matemática aconteceu o contrário. Quase 60% dos alunos não chegaram à positiva, a média ficou-se pelos 43% e é preciso recuar a 2011 e 2013 para encontrar um desempenho tão fraco.

Os resultados foram divulgados esta semana e a desagregação por notas é reveladora das dificuldades que causou a milhares de alunos uma prova que a Sociedade Portuguesa de Matemática considerou ter tido um nível de exigência “adequado”. Num total de 94.500 exames realizados, 22.367 tiveram classificações abaixo dos 20%, o equivalente ao nível 1 numa escala até 5. Estas notas vão refletir-se num aumento de chumbos à disciplina, já que os exames contam 30% para a classificação final.