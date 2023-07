Serviços prisionais admitem que dimensão de algumas celas não cumpre orientações internacionais e garantem videovigilância onde ainda falta

Após a divulgação do relatório anual do Mecanismo Nacional de Prevenção, da Provedoria da Justiça, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais adianta que vão ser instalados sistemas de videovigilância nos estabelecimentos prisionais que não dispõem deste equipamento. Também vão ser realizadas obras em algumas prisões e será criada uma unidade terapêutica para casos psiquiátricos agudos destinada a jovens de centros educativos. Estatuto do cuidador informal em contexto prisional não avança