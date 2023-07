“Reclamar porque as buscas desarrumam locais? Ninguém trabalha por prazer até às 4h”: inspetores da PJ reagem à crítica do PSD no caso Rio

José Fernandes

Secretário-geral do PSD queixou-se à Procuradoria-Geral da República por considerar que as buscas do MP e PJ à sede do PSD e a casa de Rui Rio foram desproporcionais e fizeram a devassa da vida privada. Mas o sindicado da PJ não se revê nas críticas: “Se as buscas terminaram às 4h é porque só nessa altura foram concluídas. Ninguém tem prazer em trabalhar até essa hora”