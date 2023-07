Lei da Restauração da Natureza sobrevive “amputada” no Parlamento Europeu

Polarização entre esquerda e direita permitiu aprovar a proposta de lei do Parlamento Europeu com múltiplos cortes e adiamentos. PSD e CDS rejeitaram a lei ao lado do PPE e esquerda portuguesa votou a favor. Versão final deverá ser articulada pelo trílogo Parlamento-Comissão-Conselho. Ambientalistas lembram que “sem uma natureza mais resiliente não há economia”