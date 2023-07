Há quase três mil pessoas com mais de 100 anos a viver em Portugal: são mais 77% do que há uma década

Portugal tem agora 2.940 pessoas com mais de 100 anos: nasceram antes de 1923, assistiram a duas pandemias, atravessaram duas grandes guerras e são um reflexo do aumento da esperança de vida. Numa década, entre 2012 e 2022, o número de centenários aumentou 77%, mostram os dados recolhidos pela Pordata, num retrato da população portuguesa com mais de 65 anos, divulgado esta terça-feira, no Dia Mundial da População.